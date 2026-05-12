İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/264 Esas

Davacı Halit Selvi tarafından davalılar aleyhine mahkememizde Edirne İli, İpsala İlçesi, Kapucu Mah. 434 ada 4 parsel, 430 ada 5 parsel, 397 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında dahili davalı Yusuf Kenan TURAK'ın (T.C.:46405321678) adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilalen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle duruşma günü olan30/09/2026 günü saat 10:40'ta İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

