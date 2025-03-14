İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/76 Esas

KARAR NO : 2022/435

DAHİLİ DAVALI ÜZEYİR KULA: Üzeyir ve Mübeccere oğlu, 05/09/1955 Balaban doğumlu

Davacılar EMİNE GÖRÜR, GÜLFER KENAR aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizce dahili davalı Üzeyir KULA'nın adresine ulaşılarak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın dahili davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere;

H Ü K Ü M :

1-) Davacının davasının KABULÜNE,

2-) Edirne İli, İpsala İlçesi, Karaağaç Köyü 110 Ada 6 Parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Tevfikiye Köyü 161 Ada 32 Parsel (Eski 1507 Parsel), Edirne İli, İpsala İlçesi, Karaağaç Köyü 152 Ada 11 Parsel (Eski 812 Parsel.), Edirne İli, İpsala İlçesi, Tevfikiye Köyü 170 Ada 10 Parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Tevfikiye Köyü 115 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgeleri nazara alınarak tüm ortak ve paydaşlar arasında PAYLAŞTIRILMASINA,

3-) Satış memuru olarak İpsala İcra Katibinin görevlendirilmesine,

4-) Satışın umuma açık arttırma suretiyle yapılmasına,

5-) Satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 11,38 oranındaki nisbi karar ve ilam harcıdan peşin alınan 54,40 TL'nin mahsubu ile bakiyesinin dava konusu taşınmazlarda hak sahibi olanlardan payları oranında tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-) Davacı tarafça karşılanan toplam; 3.249,90 TL yargılama giderinin taşınmazlarda hak sahibi olan davalıların paylarına düşen kısmın tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların payına düşen kısmın kendileri üzerilerinde bırakılmasına, dosyada bulunan gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde davacı tarafa iadesine,

7-) Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin İkinci Kısım Birinci Bölüm 3.Sıraya göre takdir ve tayin edilen 7.380,00 TL maktu vekalet ücretinden dava konusu taşınmazlarda hak sahibi olan davalıların payları oranında hesaplanacak kısmın tahsili ile davacılara verilmesine, davacı tarafın payına düşen kısmın ise üzerilerinde bırakılmasına,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluklarında verilen kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Karar istinaf edilmediği taktirde bu süreç sonunda verilen kararın kesinleşeceği, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02190029