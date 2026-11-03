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İPSALA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İPSALA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 00:00

T.C. İPSALA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/202
KARAR NO : 2026/126

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/04/2026 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunun 204/1. Maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasının 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen, Fevzi Çakmak Mahallesi No:22 Kaynarca Pendik İstanbul adresinde ikamet eden, Bayram ve Ayşe Ana oğlu, 15/07/1989 Kadıköy doğumlu, MEHMET TOSUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 02/11/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02584245

 