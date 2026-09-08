İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2015/418

KARAR NO : 2016/70

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/02/2016 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun, 6455 sayılı Kanunun 54.maddesi ile değişik, 3/21 ve 3/1-1 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Asbolfolmsgatan 25 İsveç adresinde ikamet eden, Hama ve Asti'den olma, 01.07.1976 Irak doğumlu, SALAM HAMA KADER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13/08/2026

REPUBLIKEN TURKIET

FÖRSTA BROTTMÅLSDOMSTOLEN I İPSALA

K U N G Ö R E L S E

MÅL NR.2015/418

DOM NR.2016/70

För brottet att föra in varor i landet utan att underkasta dem föreskrivna tullförfaranden har vår domstol, genom beslut daterat den 16 februari 2016 med ovan angivna mål- och beslutsnummer, beslutat att SALAM HAMA KADER, född i Irak den 1 juli 1976, son/dotter till Hama och Asti, bosatt på adressen Asbolfolmsgatan 25, Sverige, ska dömas till 2 år och 6 månaders fängelse samt 80,00 turkiska lira i böter, i enlighet med artiklarna 3/21 och 3/1-1 i lag nr 5607 om bekämpning av smuggling, i dess lydelse enligt artikel 54 i lag nr 6455. SALAM HAMA KADER har inte kunnat nås eller påträffas på den ovan angivna adressen, varför det motiverade beslutet inte har kunnat delges.

1- Enligt artikel 29 i delgivningslagen nr 7201 har det beslutats att domen ska delges genom kungörelse i GAZETEN och på INTERNETPLATSEN.

2- Det har beslutats att domslutet ska anses delgivet sju dagar efter dagen för kungörandet. HÄRMED KUNGÖRS DETTA. 13.Augusti.2026

#ilangovtr Basın no ILN02544069