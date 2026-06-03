İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2018/312

KARAR NO: 2019/4

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2019 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1. ve 3/21. maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Yaıdze 79 numara Çayır Üsküp Kuzey Makedonya adresinde ikamet eden, Nurişah ve Beyazıd'dan olma, Skopje 19/04/1980 doğumlu, SABAHUDIN IBRAIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 10/04/2026

Yazı İşleri Müdürü

102435 e-imzalıdır Hakim 252343



e-imzalıdır

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