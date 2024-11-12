İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN:



Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Cerrah mahallesi, 2010 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz...



Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Cerrah mahallesi, 2010 ada, 4 parsel. İnegöl / BURSA



Yüzölçümü : 715,01 m2



İmar Durumu : 1/1.000 Ölçekli Cerrah Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" planlıdır.



Kıymeti : 4.200.000,00-TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında "137/3 parsel üzerindeki krokisinde B ile gösterilen binanın bu parsele 8,12 m2 tecavüzü vardır." ve "137/3 parsel üzerindeki krokisinde C ile gösterilen binanın bu parsele 11,34 m2 tecavüzü vardır." şeklinde beyanlar vardır.



Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.12.2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24.12.2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14.01.2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 21.01.2025 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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