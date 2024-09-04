İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1652

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



DAVALI: KEMAL KAPLAN, 194******80 Tc nolu, Kamil oğlu, 1955 doğumlu

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası: Dava Dilekçesi, Duruşma gün ve saati

1-Dava konusu Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kozluca Mahallesi, Değirmendere Mevkii, 115 Ada, 23 Parsel, Değirmendere Mevkii, 115 Ada, 66 Parsel, Karapınar Mevkii, 115 Ada, 23 Parsel, Değirmendere Mevkii, 114 Ada, 63 Parsel, Bağlaraltı Mevkii, 119 Ada, 84 Parsel, Köyiçi Mevkii, 115 Ada, 110 Parsel, Köyiçi Mevkii, 115 Ada, 135 Parsel, Kirazdere Mevkii, 117 Ada, 57 Parsel, Değirmendere Mevkii, 118 Ada, 13 Parsel, Bağlaraltı Mevkii, 119 Ada, 214 Parsel, Bağlaraltı Mevkii, 119 Ada, 53 Parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği,



2-Duruşmanın 15/10/2024 günü saat 11:50'de yapılacağı,



3-Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevapların, usulü itirazlar ve delillerin mahkemeye ibraz edilebileceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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