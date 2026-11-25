Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2022/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, TÜFEKÇİKONAK Mahalle/Köy, 103 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa İli İnegöl İlçesi Tüfekçikonak Mahallesi 103 Ada 9 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 14.600 m2

İmar Durumu : Taşınmaz Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Kırsal Yerleşim" olarak görülmektedir.

Kıymeti : 6.063.513,22 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2027 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02603840