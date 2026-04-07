İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 680 ada 231 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında bahçeli dört katlı dört daireli kargir apartman vasfında ve taban alanı yüzölçümü 249 metrekaredir. Parsel üzerinde bina zemin+3 katlı betonarme tarzda inşa edilmiştir. Her katta 1 adet mesken olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ancak tapu kayıtlarında kat mülkiyetinin kurulu olmadığı tespit edilmiştir. Zemin kat; daire, salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo, wc mahallerinden 1. kat, 2. kat ve 3. kattaki daireler ise 3 oda, salon, banyo, wc, antre, depo, mutfak ve 2 balkon kısımlarından oluşmaktadır. Yapı kullanma izin belgesine göre binanın toplamda 509 metrekare alana sahip olduğu görülmüştür. Adnan Menderes Bulvarına 160 metre ve İnegöl ilçe merkezine 760 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 249 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İnegöl revizyon uygulama imar planı kapsamında blok nizam 3 kat konut alanı planlıdır.

Kıymeti : 10.090.855,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

