İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Şehitler mahallesi, 120 ada, 48 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Şehitler mahallesi, 120 ada, 48 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 17.484 m²

İmar Durumu : "Tarım Alanları, Sulama Alanları, Kısmen Karayolu Alanı, Kısmen Enerji Nakil Hattı Alanı ve Büyük Ova Koruma Alanı" kapsamında kalmaktadır.

Kıymeti : 21.000.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri: Taşınmazın tapu sicilinde "M. TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE PAFTASINDA GÖRÜLDÜĞÜ SAHADA İRTİFAK HAKKI" ve "D.S.İ. GENEL MÜD. LEHİNE 283,85 m² ALANDA İRTİFAK HAKKI" şeklinde irtifak şerhleri vardır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31.12.2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 07.01.2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27.01.2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 03.02.2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

