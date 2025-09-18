İLAN

T.C. İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/229 Esas

DAVALI : HALİLİBRAHİM YALÇINYİĞİT

Mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi; "Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; öncelikle dava konusu Bursa İli, İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 605 ada 77 parsel sayılı tapu kaydının iptaline ve 1/2 payı oranında davacılar adına tapuya tesciline; bu mümkün olmadığı takdirde güncel taşınmaz bedelinin 1/2'sinin faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.", Dava Dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02296268