İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1185 Esas

KARAR NO : 2025/1171

DAVALI : Nagihan ERTAŞ - 58960014834 T.C. Kimlik Numaralı, Kemal ve Emine'den olma, 25.02.1971 doğumlu.

Davacı Yeter ERTAŞ tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce tarafınıza tebligat yapılabilmesi amacıyla yapılan yazışmalardan bir netice alınamadığından şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda;

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile,

1-Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi, Samancı Köyü 137 ada 20 parsel numaralı taşınmaz yönünden açılan davanın feragat nedeniyle REDDİNE,

-Kastamonu İli, Çatalzeytin ilçesi, Samancı Köyü 104 ada 64 parsel, 123 ada 5 parsel ve 159 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın umum arasında AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE YAPILMASINA

3-Dava konusu taşınmazlardan Kastamonu İli, Çatalzeytin ilçesi, Samancı Köyü 123 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satış bedelinin üzerindeki muhdesat dikkate alınarak %45,80'inin muhdesat sahibi 58978014260 T.C. Kimlik numaralı Cemal oğlu Celal Ertaş'ın mirasçılarına mirasçılık belgesindeki payları oranında ÖDENMESİNE, satış bedelinin %37,13'ünün davalı 58969014552 T.C. Kimlik numaralı Cemal oğlu Bilal Ertaş'a ÖDENMESİNE, satış bedelinin geri kalan %17,07'sinin ise ortaklara tapu kaydındaki ve dosya kapsamında alınan mirasçılık belgelerindeki payları oranında DAĞITILMASINA,

Diğer dava konusu Kastamonu İli, Çatalzeytin ilçesi, Samancı Köyü 104 ada 64 parsel ve 159 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satış bedelinin ortaklara tapu kaydındaki ve dosya kapsamında alınan mirasçılık belgelerindeki payları oranında DAĞITILMASINA,

4-Satış memuru olarak İnebolu Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürü'nün atanmasına, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın satış memuruna gönderilmesine,

5-Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetindeki karar ve ilam harcının tapu kaydı ve dosya kapsamına alınan mirasçılık belgelerindeki payları oranında taraflardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafça yapılan başvurma harcı 37,00 TL, posta masrafı 2.274,50 TL, ilan ücreti 12.096,00 TL, bilirkişi ücreti 7.000,00 TL, araç ücreti 1.500,00 TL, keşif harcı 3.030,30 TL olmak üzere toplam 25.937,80 TL yargılama giderinin davalı ve dahili davalılardan tapu kaydı ve dosya kapsamına alınan mirasçılık belgelerindeki payları oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 40.000,00 TL'nin davalı ve dahili davalılardan tapu kaydı ve dosya kapsamına alınan mirasçılık belgelerindeki payları oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

8-Gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18.12.2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

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