İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/8 Esas

Mahkememizce açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı HAKKI ve MARİANNE oğlu, 07/09/1959 doğumlu, 217*****238 T.C Kimlik numaralı HANS ROBERT ÇOLAKOĞLU'nun mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporunun özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi özetle; Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Cünürye mahallesi133 ada 122 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesine tekamül eden kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

Bilirkişi heyetinin raporunda taşınmazın maliklerine ödenmesi gereken toplam kamulaştırma bedeli 3.514.003,70 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 08/10/2025 günü saat: 10:05'de duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK 320 ve 321 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02304277