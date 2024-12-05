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Güncelleme Tarihi:

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:00

İNCESU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 18.12.2024 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listenin taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık artırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

NO

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi
Niteliği

Parsel Alanı (m2)

 

 

 

Hissesi

 

 

Bulunduğu Kat

 

 

 

Bağımsız Bölüm No

 

 

Net Alan

(m2)

 

 

 

Brüt Alan

(m2)

 

 

Arsa Payı

 

 

 

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

İmar Durumu

1

Furunönü

2651

2

Arsa

1.575,23

Tam

-

-

-

-

-

300.000,00 TL

8.500.000,00 TL

Ticaret

2

Aksubağları

1374

3

Arsa

4.632,25

Tam

-

-

-

-

-

200.000,00TL

6.500.000,00 TL

Konut

3

Saraycık

1218

8

Arsa

2.019.51

Tam

-

-

-

-

-

100.000,00 TL

2.800.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

4

Beylik

1964

145

Arsa

3.003,26

Tam

-

-

-

-

-

60.000,00 TL

1.900.000,00 TL

İmar Dışı

5

Beylik

1964

92

Arsa

1.013,90

Tam

-

-

-

-

-

20.000,00 TL

625.000,00 TL

İmar Dışı

6

Bahçesaray

1134

10

Arsa

674,56

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

1.000.000,00 TL

Konut

7

Vali İhsan Aras

2661

1

Arsa

447,79

Tam

-

-

-

-

-

40.000,00 TL

1.200.000,00 TL

Ticaret

8

Hamurcu

3322

1

Arsa

902,97

Tam

-

-

-

-

-

35.000,00 TL

1.050.000,00 TL

Konut

9

Küllü

3162

2

Tarla

4.255,85

Tam

-

-

-

-

-

150.000,00 TL

2.980.000,00 TL

İmar Dışı

10

Süksün Zafer

460

14

Arsa

601,10

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

710.000,00 TL

Konut

11

Süksün Zafer

460

15

Arsa

604,05

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

715.000,00 TL

Konut

12

Süksün Zafer

460

16

Arsa

684,92

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

805.000,00 TL

Konut

13

Süksün Zafer

460

17

Arsa

753,62

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

885.000,00 TL

Konut

14

Süksün Zafer

460

18

Arsa

639,25

Tam

-

-

-

-

-

30.000,00 TL

750.000,00 TL

Konut

15

Tahirini

257

3

Arsa

819,87

Tam

-

-

-

-

-

25.000,00 TL

650.000,00 TL

Konut

16

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

2

181,95

195,14

195/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

17

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

3

181,88

195,14

195/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

18

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

4

181,95

195,14

195/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

19

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

5

187,15

200,57

201/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.

20

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

6

181,95

195,14

195/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

21

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

7

181,95

195,14

195/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

22

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

8

181,95

200,90

201/2765

150.000,00 TL

4.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

23

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

9

136,80

152,69

153/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

24

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

10

136,80

148,32

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

25

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

11

136,80

148,32

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.

26

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

12

136,74

148,32

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

27

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

13

140,77

148,31

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.

28

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

14

136,80

148,31

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

29

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

15

136,80

148,31

148/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

30

Vali İhsan Aras

2634

3

Ticaret

5.531,77

Tam

ZK

16

136,81

150,42

150/2765

100.000,00 TL

3.200.000,00 TL

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

 

İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi ya da suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres bildirim belgesi. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı). İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır).

b) Tüzel Kişilerden: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. İhaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza sirkülerini. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır). Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (Aslı). Tebligat için yasal adres bildirimi.

c) Dernek, birlik, vakıf vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb. temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb.'nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları). İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

d) Ortak Girişim Olması Halinde: Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (a) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (b) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi.

İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir.

İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00 TL (beşyüz Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02133766