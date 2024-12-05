İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNCESU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 18.12.2024 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listenin taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık artırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

NO Mahalle Ada Parsel Cinsi

Niteliği Parsel Alanı (m2) Hissesi Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm No Net Alan (m2) Brüt Alan (m2) Arsa Payı Geçici Teminat Muhammen Bedel İmar Durumu 1 Furunönü 2651 2 Arsa 1.575,23 Tam - - - - - 300.000,00 TL 8.500.000,00 TL Ticaret 2 Aksubağları 1374 3 Arsa 4.632,25 Tam - - - - - 200.000,00TL 6.500.000,00 TL Konut 3 Saraycık 1218 8 Arsa 2.019.51 Tam - - - - - 100.000,00 TL 2.800.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 4 Beylik 1964 145 Arsa 3.003,26 Tam - - - - - 60.000,00 TL 1.900.000,00 TL İmar Dışı 5 Beylik 1964 92 Arsa 1.013,90 Tam - - - - - 20.000,00 TL 625.000,00 TL İmar Dışı 6 Bahçesaray 1134 10 Arsa 674,56 Tam - - - - - 30.000,00 TL 1.000.000,00 TL Konut 7 Vali İhsan Aras 2661 1 Arsa 447,79 Tam - - - - - 40.000,00 TL 1.200.000,00 TL Ticaret 8 Hamurcu 3322 1 Arsa 902,97 Tam - - - - - 35.000,00 TL 1.050.000,00 TL Konut 9 Küllü 3162 2 Tarla 4.255,85 Tam - - - - - 150.000,00 TL 2.980.000,00 TL İmar Dışı 10 Süksün Zafer 460 14 Arsa 601,10 Tam - - - - - 30.000,00 TL 710.000,00 TL Konut 11 Süksün Zafer 460 15 Arsa 604,05 Tam - - - - - 30.000,00 TL 715.000,00 TL Konut 12 Süksün Zafer 460 16 Arsa 684,92 Tam - - - - - 30.000,00 TL 805.000,00 TL Konut 13 Süksün Zafer 460 17 Arsa 753,62 Tam - - - - - 30.000,00 TL 885.000,00 TL Konut 14 Süksün Zafer 460 18 Arsa 639,25 Tam - - - - - 30.000,00 TL 750.000,00 TL Konut 15 Tahirini 257 3 Arsa 819,87 Tam - - - - - 25.000,00 TL 650.000,00 TL Konut 16 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 2 181,95 195,14 195/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 17 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 3 181,88 195,14 195/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 18 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 4 181,95 195,14 195/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 19 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 5 187,15 200,57 201/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 20 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 6 181,95 195,14 195/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 21 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 7 181,95 195,14 195/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 22 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 8 181,95 200,90 201/2765 150.000,00 TL 4.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 23 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 9 136,80 152,69 153/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 24 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 10 136,80 148,32 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 25 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 11 136,80 148,32 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 26 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 12 136,74 148,32 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 27 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 13 140,77 148,31 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 28 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 14 136,80 148,31 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 29 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 15 136,80 148,31 148/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 30 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 16 136,81 150,42 150/2765 100.000,00 TL 3.200.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi ya da suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres bildirim belgesi. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı). İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır).

b) Tüzel Kişilerden: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. İhaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza sirkülerini. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır). Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (Aslı). Tebligat için yasal adres bildirimi.

c) Dernek, birlik, vakıf vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb. temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb.'nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları). İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

d) Ortak Girişim Olması Halinde: Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (a) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (b) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi.

İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir.

İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00 TL (beşyüz Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.

#ilangovtr Basın no ILN02133766