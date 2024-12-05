İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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İNCESU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI
Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 18.12.2024 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listenin taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık artırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
NO
Mahalle
Ada
Parsel
Cinsi
Parsel Alanı (m2)
Hissesi
Bulunduğu Kat
Bağımsız Bölüm No
Net Alan
(m2)
Brüt Alan
(m2)
Arsa Payı
Geçici Teminat
Muhammen Bedel
İmar Durumu
1
Furunönü
2651
2
Arsa
1.575,23
Tam
-
-
-
-
-
300.000,00 TL
8.500.000,00 TL
Ticaret
2
Aksubağları
1374
3
Arsa
4.632,25
Tam
-
-
-
-
-
200.000,00TL
6.500.000,00 TL
Konut
3
Saraycık
1218
8
Arsa
2.019.51
Tam
-
-
-
-
-
100.000,00 TL
2.800.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
4
Beylik
1964
145
Arsa
3.003,26
Tam
-
-
-
-
-
60.000,00 TL
1.900.000,00 TL
İmar Dışı
5
Beylik
1964
92
Arsa
1.013,90
Tam
-
-
-
-
-
20.000,00 TL
625.000,00 TL
İmar Dışı
6
Bahçesaray
1134
10
Arsa
674,56
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
1.000.000,00 TL
Konut
7
Vali İhsan Aras
2661
1
Arsa
447,79
Tam
-
-
-
-
-
40.000,00 TL
1.200.000,00 TL
Ticaret
8
Hamurcu
3322
1
Arsa
902,97
Tam
-
-
-
-
-
35.000,00 TL
1.050.000,00 TL
Konut
9
Küllü
3162
2
Tarla
4.255,85
Tam
-
-
-
-
-
150.000,00 TL
2.980.000,00 TL
İmar Dışı
10
Süksün Zafer
460
14
Arsa
601,10
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
710.000,00 TL
Konut
11
Süksün Zafer
460
15
Arsa
604,05
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
715.000,00 TL
Konut
12
Süksün Zafer
460
16
Arsa
684,92
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
805.000,00 TL
Konut
13
Süksün Zafer
460
17
Arsa
753,62
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
885.000,00 TL
Konut
14
Süksün Zafer
460
18
Arsa
639,25
Tam
-
-
-
-
-
30.000,00 TL
750.000,00 TL
Konut
15
Tahirini
257
3
Arsa
819,87
Tam
-
-
-
-
-
25.000,00 TL
650.000,00 TL
Konut
16
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
2
181,95
195,14
195/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
17
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
3
181,88
195,14
195/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
18
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
4
181,95
195,14
195/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
19
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
5
187,15
200,57
201/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.
20
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
6
181,95
195,14
195/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
21
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
7
181,95
195,14
195/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
22
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
8
181,95
200,90
201/2765
150.000,00 TL
4.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
23
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
9
136,80
152,69
153/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
24
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
10
136,80
148,32
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
25
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
11
136,80
148,32
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.
26
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
12
136,74
148,32
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
27
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
13
140,77
148,31
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı.
28
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
14
136,80
148,31
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
29
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
15
136,80
148,31
148/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
30
Vali İhsan Aras
2634
3
Ticaret
5.531,77
Tam
ZK
16
136,81
150,42
150/2765
100.000,00 TL
3.200.000,00 TL
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi ya da suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve adres bildirim belgesi. İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı). İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır).
b) Tüzel Kişilerden: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu. İhaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili kişi veya kişilerin yetki belgesi ve imza sirkülerini. İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti). Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır). Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname (Aslı). Tebligat için yasal adres bildirimi.
c) Dernek, birlik, vakıf vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb. temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı). Dernek, birlik, vakıf vb.'nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları). İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
d) Ortak Girişim Olması Halinde: Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (a) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (b) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi.
İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir.
İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00 TL (beşyüz Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.
İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir.
Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.
#ilangovtr Basın no ILN02133766