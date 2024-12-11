İMAMOĞLU SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İMAMOĞLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/227 Esas

Konu : ilanen tebliği

İLAN

Davacı , HÜSEYİN KARAKOCA ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan 14632226264 TC kimlik numaralı davalılar 17770123020 TC kimlik numaralı ALİ YILDIZ,19705057486 TC kimlik numaralı EROL ERDOĞAN, 19774055154 TC kimlik numaralı FİLİZ ERDOĞAN'a dava dilekçesi, tensip zaptı, ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, İlgililerin, duruşma günü olan 18/02/2025 tarihinde saat: 09:45 'te duruşmada bizzat hazır bulunması, veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, Aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137965