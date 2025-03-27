İLİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

İLİÇ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

19.03.2025

ESAS NO : 2025/40-71 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numaraları, parsel numaraları ile isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan (kamulaştırma bedelinin tespiti ile, taşınmazın tescili) davalarında

1- Elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırma işlemleri, 30.03.2013 tarih, 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenlenmiş olup, söz konusu Kanunun "Taşınmaz Temini İşlemleri" başlıklı 19'uncu maddesinin 2'inci fıkrasında; "Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini işlemleri ile ilgili olarak;

a) Dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin lisansa konu faaliyetlerine ilişkin taşınmaz temini taleplerine yönelik işlemler, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre TEDAŞ tarafından yürütülür. Taşınmaz temini talepleri TEDAŞ tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde TEDAŞ tarafından karar alınır. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu yararı kararı yerine de geçer ve herhangi bir makamın onayına tabi değildir." Bu madde ile kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde müvekkil Kurum TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Sivas, Tokat ve Yozgat illerindeki elektrik dağıtım sistemlerinde 01/09/2036 tarihine kadar elektik dağıtım faaliyeti göstermek üzere, Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) adına verilen 01/09/2006 tarihli ve ED/874-23/687 numaralı dağıtım lisansı kapsamında, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2023 tarih, 35-2636 No'lu kararı ile ekte yer alan vaziyet planında gösterilen İmranlı Karacaören-Aydoğan Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden Sivas ve Erzincan illeri sınırları içinde bulunan özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırılmasına 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 2/a fıkrası gereğince karar verilmiş ve Kamulaştırma Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca acele kamulaştırma kararı sonrası pazarlık görüşmelerine gelmeyen ve gelmesine rağmen uzlaşma sağlanmayan taşınmazların kamulaştırılması için dava açma Olur'u verilmiştir..

2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

a- Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii pafta, ada, parsel numarası vasfı, yüz ölçümü;

Esas No:2025/40

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 4 Parsel sayılı sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 4 Parsel sayılı sayılı taşınmazın 10,58 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 834,79 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/41

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 124,12 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/42

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 116 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 962,02 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/43

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 126 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 126 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 465,90 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/44

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 126 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 126 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 8,89 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 721,26 m2'l kısmının tescilini,

Esas No:2025/45

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 125 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 125 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 127,09 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/46

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 125 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 125 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 1.117,25 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/47

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 129 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 129 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 447,18 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/48

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 128 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 128 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 639,08 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/49

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın 8,31 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 610,62 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/50

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 14 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 14 Parsel sayılı taşınmazın 239,24 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/51

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü 133 ada 12 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü133 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 371,35 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/52

Dava konusu Erzincan

, İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın 324,84 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/53

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü 133 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü133 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 428,57 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/54

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 133 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın 125,25 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/55

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 134 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 134 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 11,80 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 1.283,49 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/56

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 134 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 134 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 8,89 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 1.243,09'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/57

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü 135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü135 ada 1 parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 9,52 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 1.252,33 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/58

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 141 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 141 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın 8,89 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 264,32 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/59

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü 137 ada 1 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü137 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 671,59 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/60

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 137 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 137 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 8,89 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 749,46 m2''lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/61

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü 137 ada 10 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Çaylı Köyü137 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 1.043,54 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/62

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 137 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Çaylı Köyü, 137 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın 9,43 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 520,52 m2''lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/63

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü 104 ada 5 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü104 ada 5 parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 8,89 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 632,12 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/64

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 104 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 104 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 830,02 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/65

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü 104 ada 4 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü104 ada 4 parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 8,31 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 766,86 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/66

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü, 123 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü, 123 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 10,24 m2'lik kısmının kamulaştırılarak müvekkil adına mülkiyet tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 1.095,36 m2' kısmının tescilini,

Esas No:2025/67

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü 123 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü123 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1.719,33 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/68

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 123 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 123 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 226,57 m2'lik kısmının tescilini,

Esas No:2025/69

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü 124 ada 2 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü124 ada 2 parsel sayılı taşınmazın direk yeri isabet eden 12,60 m2'lik kısmının tescilini ve aynı taşınmaz üzerinde 1.194,22 m2'lik irtifak alanının TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescilini,

Esas No:2025/70

Dava konusu Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 125 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, İliç İlçesi, Turgutlu Köyü, 125 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın 795,61 m2'likkısmının tescilini,

Esas No:2025/71

Dava konusu Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın,

Tapu Bilgileri: Erzincan İli İliç İlçesi Turgutlu Köyü103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 741,87 m2'lik kısmının tescilini,

b) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı,

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

c) Ayrıca davalılar çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.

d)Açılacak davalarda husumet (Yukarıda c bendinde yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

e) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

f) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (T.CZiraat Bankası Erzincan Şubesine) yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f) Yukarıda esas numaraları yazılı 31 adet davanın duruşmalarına 17.04.2025 günü saat 09:00'danitibaren ERZİNCAN İLÇESİ İLİÇ ASLİYEHUKUK MAHKEMESİNDE başlanacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile değişik 10. maddesinin 5'nci fıkrası uyarınca duruşma günü: 17.04.2025 günü saat: 09:00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02198692