ILGIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ILGIN

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden:

Esas No: 2024/203

Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/195 Esas sayılı iddianamesi ile; Sanık Ramazan Binici'nin müşteki Necla Yıldız'a yönelik Kadına Karşı Basit Kasten Yaralama suçundan yargılandığı dava sonucu mahkememizin 2024/203 Esas sayılı dosyasından açıklanan Gerekçeli Karar evrakının Peyas Mah. 235. Sokak No:14 İç Kapı No:10 Kayapınar/Diyarbakır adresinde oturan İbrahim ve Mediha kızı, 01/01/1999 Diyarbakır doğumlu müşteki Necla Yıldız'a tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince Resmi Gazete'de İlanen Tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02081888