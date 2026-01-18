ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/102 Esas

DAVACI : TEDAŞ

DAVALILAR : Osman Kılıçaslan

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü ve bilirkişiek raporunu bildirir davetiye çıkarılmış olup, gönderilen tebligat belirtilen adrese ulaştırılmış ancak, kimseye teslim edilemediği için posta ofisine bırakılmış, ilgili kişi tarafından posta ofisinden de teslim alınmayan zarf iade edilerek tebligat yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi,Sebiller köyü mahallesi, 102 ada, 72parsel üzerindeki 587,99 m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tesciline yönünde dava açılmış, keşif icrası gerçekleştirilmiş ve alınan fen bilirkişi raporunda özetle, dava konusu taşınmazın tarla vasfında olduğu, Güllü Kılıçaslan, Osman Kılıçaslan, Sevgi Akyıl ve Mustafa Kılıçaslan adına kayıtlı olduğu, imar planı içinde kadastro vasfında olduğu, bilirkişi heyeti raporunda ise, taşınmaz bedelinin 2.829,19 TL olarak hesaplandığı hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü 03/06/2026 günü saat 09.40 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca bilirkişi raporlarına karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itirazda bulunabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra işbu evrakların tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02381324