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İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 00:00

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİGAT

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN
          Osmaniye İli Merkez İlçesi M. Akif Ersoy Mahallesi Şehit Murat Karaman Sk. No:20 (YKN:251969), No:23 (YKN:252017), No:26 (YKN:251903) ve No:28 (YKN: 251967) 284 Ada 30 Parselde bulunan listede adı geçen yapı bağımsız birim maliki,hissedarı ve varsa kiracılarına
          Osmaniye İli Merkez İlçesi M. Akif Ersoy Mahallesi Şehit Murat Karaman Sk. No:20 (YKN:251969), No:23 (YKN:252017), No:26 (YKN:251903) ve No:28 (YKN: 251967) 284 Ada 30 Parselde bulunan yapı Osmaniye Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 6306 Sayılı Afet Riskim AltındakiAlanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince Riskli Yapı Olarak tespit edilmiştir.
          6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’unUygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (3) bendine göre binanızı yıkmanız veya güçlendirme yapılması için 60 (altmış) gün ve yine 6306 sayılı Kanun UygulamaYönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Bendinin c fıkrası gereği yapı maliklerince veya hissedarlarınca yazımızın tebliğine müteakip 30 (otuz) gün içinde Riskli Yapının güçlendirme yapılmasıveya insandan ve eşyadan tahliye edilerek yıktırılması işleminin belirtilen süre içerisinde yaptırılma için süre verilmiş olup ilgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
          İlanen ve tebliğen duyurulur.

ADI SOYADITC
Sultan Züleyha ÖZDEMİR58…….12

#ilangovtr Basın no ILN01867650 
 

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#Basın No ILN01867650#İlangovtr