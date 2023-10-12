Güncelleme Tarihi:
İLAN
YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL( ARSA ) SATILACAKTIR
Madde 1- Yalova İliÇiftlikköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdanitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) usulü ihaleedilerek satılacaktır.
Madde 2- Satılacak olantaşınmaz mal nitelikleri:
|S. No
|İli-İlçesi
|Mahalle/Köy
|Cadde
|Mevkii
|Ada
|Parsel
|M2
|2023 Yılı Muhammen Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Yalova - Çiftlikköy
|Mehmet Akif ERSOY Mahallesi
|Bilge Kaan Caddesi
|Kelebekçayırı Mevkii
|1391
|10
|632,98
|4.110.853,44-TL+KDV
|123.325,60-TL
|24/10/2023
|14:00
NOT : Taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Revizyon İmar Planında Emsal:1,60 olmak kaydıyla 4 kat konut imarlı olarak planlanmıştır.
Madde 3- İhale 2. Maddede belirtilen tarih ve saatlerde YASKİ Birlik Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresinde yapılacaktır.
Madde 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu,
b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi.
D-Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri(A), (B) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca ihale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
Madde 5- Şartname mesai saatleri içerisinde YASKİ Birlik Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir. Taşınmaz şartnamesi 1.000-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü, saat 12:00’yekadar makbuz karşılığındaYASKİ Birlik Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 7- Posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Keyfiyet ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01907678