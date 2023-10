İLAN

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL( ARSA ) SATILACAKTIR



Madde 1- Yalova İliÇiftlikköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıdanitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) usulü ihaleedilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olantaşınmaz mal nitelikleri:

S. No İli-İlçesi Mahalle/Köy Cadde Mevkii Ada Parsel M2 2023 Yılı Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Yalova - Çiftlikköy Mehmet Akif ERSOY Mahallesi Bilge Kaan Caddesi Kelebekçayırı Mevkii 1391 10 632,98 4.110.853,44-TL+KDV 123.325,60-TL 24/10/2023 14:00

NOT : Taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Revizyon İmar Planında Emsal:1,60 olmak kaydıyla 4 kat konut imarlı olarak planlanmıştır.

Madde 3- İhale 2. Maddede belirtilen tarih ve saatlerde YASKİ Birlik Başkanlığı Toplantı Salonu Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresinde yapılacaktır.

Madde 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik No olacak) Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan ve ya e-devlet üzerinden son 1 ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi, Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, (varsa telefon numarası, mail adresi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre Yasaklı olmadığına dair beyanı, Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyanı, Noter tasdikli ‘İmza Beyannamesi’

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, (varsa telefon numarası, mail adresi) Vergi kimlik numarasını gösterir belge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre Yasaklı olmadığına dair beyanı, Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyanı, Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli ‘İmza Sirküsü’, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, Dernek ve Vakıflardan; ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile dernek/vakıf tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kamu tüzel kişiliklerinin, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi.

D-Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri(A), (B) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca ihale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 5- Şartname mesai saatleri içerisinde YASKİ Birlik Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir. Taşınmaz şartnamesi 1.000-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 6- İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü, saat 12:00’yekadar makbuz karşılığındaYASKİ Birlik Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi, Çınarcık Yolu No:2 Merkez/YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 7- Posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Keyfiyet ilan olunur.



