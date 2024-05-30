İLAN T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/295 Esas

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara kararı gereğince; Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Kabalaklı Mahallesi 124 ada 191 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 516,12 m² daimi irtifak hakkının ve 63,41 m² 2 yıllık geçiciirtifak hakkının, 124 ada 201 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 138,89 m² daimi irtifak hakkının, 124 ada 203 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 833,88 m² daimi irtifak hakkının,124 ada 281 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 66.56 m² 2 yıllık geçici irtifak hakkının, 124 ada 283 parsel numarası ile gösterilen taşınmazdan 291,99 m² daimi irtifak hakkının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun "Lüzum Kararı" ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehinekamulaştırmasına karar verildiği, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tespit edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazın rıza-en alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun iadeli taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinde anlaşmaya yanaşmadığını ve tapuda ferağ vermediklerini belirterek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın daimi irtifak hakkının (ağaç dikmemek, bina vs sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş) lehine tescil edilmesine karar verilmesinin talep edilmiştir. Mahkememizin 04/09/2023 tarihli tensip zaptı gereğince :1-Davalı tarafa 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz mallarının özelliklerini gösteren hususları da belirtecek şekilde tensip tutanağının bir örneği ekli meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, masrafın davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına,

2-Davalının tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 2942 sayılı Yasa'nın 10/3 maddesi uyarınca 10 günlük yasal süre içerisinde konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savvunma ve delillerine ilişkin cevap dilekçesi verebileceğine, sunulduğunda birer suretinin davacı vekiline tebliğine, süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağına,

3-Davalı tarafça bu dava ile ilgili ibraz etmek istediği belgeleri duruşma gününe kadar mahkememize göndermesi veya duruşmaya getirmesi gerektiğinin, duruşmaya gelmediği veya bir vekil tarafından temsil edilmediği takdirde yargılamaya davalı tarafın yokluğunda devam edilip karar verileceğinin HMK 150/2 maddesi gereğince ihtarına,

4-Davalı tarafça işbu tensip tutanağının 4. maddesinde belirtilen davetiyenin usulen davalı tarafa tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yukarıda husumetin yöneltileceği gösterilendavacı idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin bilinmesine,

5-Davalı tarafça 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması halinde, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeği ve mahkememizece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin davalı taraf adına Vakıf Bank Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağının bilinmesine,

6-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Mehmet Ali Kürekçi'nin tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü tebliğ edilememiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/07/2024 günü saat: 10:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI :MEHMET ALİ KÜREKÇİ- (TC:444*****216) Kemal oğlu, 1971 doğumlu

#ilangovtr Basın no ILN02041251