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İLAN

T.C. YALOVA AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1428 Esas

DAVALI : MATAI JABBAR ABED LAMI - 99878155530

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının tahkikat aşamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese dava dilekçesi ve eklerini içerir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ilgilinin bulunmaması ve başkaca adres tespiti yapılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamış ve ilanen tebliğ yoluna gidilerek dava dilekçesi ve ekleri ile tahkikat duruşma günü tebliğ yapılmıştır.

Dava dosyasında tahkikat duruşması yapılmış olup,HMK'nın 184. Maddesi uyarınca Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder." maddesi gereği duruşma gün ve saati olan 29/02/2024 günü saat 10.20'de Yalova Aile Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, aksi takdirde HMK 186. maddesi gereğince yokluğunuzda karar verileceği hususu davalı MATAI JABBAR ABED LAMI'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01937973