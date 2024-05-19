İLAN T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. URLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/219 Esas30/04/2024 URLA MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir İli, Urla İlçesi, Mah. Sıra Mah., 366 ada, 36 (yeni 2587 ada, 5 parsel) parsel numaralı taşınmazın maliki Recep isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 24/09/2024 tarihine kadar mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.30/04/2024

GAİP : İzmir İli, Urla İlçesi, Mah. Sıra Mah., 366 ada, 36 (yeni 2587 ada, 5 parsel) parsel numaralı taşınmazın maliki Recep

#ilangovtr Basın no ILN02034468