İLAN T.C. ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C.

ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/374 Esas

DAVALI : 1- MEHMET AKYÜZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Bartın İli, Ulus İlçesi, Kumluca Köyü, 152 ada 18 parsel davacı ve davalılar arasında müşterek olduğu ve taraflar arasında anlaşma yoluyla ortaklığın giderilmesinin mümkün olmaması nedeniyle davacı tarafından ortaklığın satış yolu ile giderilmesi yönünde mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve mevcut adresinizin kolluk marifetiyle de araştırıldığı ancak ulaşılamadığı anlaşılmış olup dava dilekçesi yerine geçmek üzere ve duruşma günü olan 21/12/2023 günü saat 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 6100 sayılı kanunun 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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