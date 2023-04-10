İLAN T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HADİ ÜRPER tarafındandavalı HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAHŞAN ÜRPER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/03/2023

Katip 82080

e-imzalıdır Hakim 214860

e-imzalıdır

GAİPTC KİMLİK NO : 42131096668

ADI SOYADI : RAHŞAN ÜRPER

BABA ADI : HADİ

ANA ADI : ŞARKİYE

DOĞUM TARİHİ : 02/12/1993

DOĞUM YERİ : ULUDERE

İKAMETGAH ADRESİ : Özelli Mah. Beyaz Su Cad. No:29Uludere/ ŞIRNAK

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Adres : ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Mehmet Selim PAKSOY Zabıt Katibi

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