İLAN T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Davacı HADİ ÜRPER tarafındandavalı HASIMSIZ olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAHŞAN ÜRPER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27/03/2023
|Katip 82080
e-imzalıdır
|Hakim 214860
e-imzalıdır
GAİPTC KİMLİK NO : 42131096668
ADI SOYADI : RAHŞAN ÜRPER
BABA ADI : HADİ
ANA ADI : ŞARKİYE
DOĞUM TARİHİ : 02/12/1993
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Özelli Mah. Beyaz Su Cad. No:29Uludere/ ŞIRNAK
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Adres : ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Mehmet Selim PAKSOY Zabıt Katibi
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