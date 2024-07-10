İLAN T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/340 Esas05/07/2024

Konu : TMK 588.maddesine göregaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 9. Mıntıka Mahallesi, 984 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Ayşe: Abdullah karısı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/804 Esas, 2013/1189 Karar sayılı, 18/11/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Ayşe: Abdullah karısı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/340 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ayşe: Abdullah karısı isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02059620