İLAN T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. TUNCELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/5 Tereke

Mahkememizde açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçı M**T ve H**T oğlu, **/**/1969 İzmit doğumlu, 173****08 T.C kimlik numaralı Yeşim DİVRİK; Mahkememizceadres araştırması yapılmış ve bir netice alınamadığından dava dilekçesi ( Amasya ili Merzifon ilçesi Hacıbalı mah/köy nüfusuna kayıtlı M**T ve F**A oğlu, **/**/1949 Suadiye doğumlumüteveffa Hamiyyet Divrik'e ait 400 TL ve 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının olduğu) Durusma Günü: 03/07/2024 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02050461