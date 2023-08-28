İLAN T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1375 Esas

Davacı Fahrettin Küçük vekili Av. Gülsüm PAŞAOĞULLARI ile davalılar Nebahat SOYKAN, Rubil KÜÇÜK, Serhat KÜÇÜK, Serkan KÜÇÜK ve Sertan KÜÇÜK aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında dosya arasına sunulan bilirkişi raporunda dava konusu 35TFV78 plaka sayılı Opel Combo 1.7 DTI Camlı Van arasın ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği yönünde kanaat bildirildiği anlaşılmakla bilirkişi raporunun Sertan KÜÇÜK yönünden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

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