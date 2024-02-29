İLAN T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/150 Esas

MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞI ile MUHTAR KIZI HURİYE KAYYIMI TEKİRDAĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİ LİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ - KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ iliSüleymanpaşa ilçesiEskicami Mahallesi360 ada351, 352parselsayılı taşınmazlarda hisse maliki olarakgörünen3/24 hisse maliki muhtar kızı Huriye'ningaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi360 ada351, 352 parsel sayılı taşınmazlarda hisse maliki olarakgörünen3/24 hisse maliki muhtar kızı Huriye isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.27/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01994025