İLAN T.C. SOLHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : MUHTEREM UÇAR-30604185322 - Cemil Mezrası Cemil Küme Evleri No:8 İnandık Solhan/ BİNGÖL

DAVALI : FERRUH YILDIRIM- Yeni Mah. Ptt Cad. No:3A Solhan/ BİNGÖL

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

DAVA TARİHİ :22/08/2022

Davacı Muhterem Uçar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından Bingöl İli Solhan İlçesi Yeşilova Mah. 396 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevap vermeniz, tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gerekli işlemlerin yokluğunuzda yapılacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma günü: 02/06/2023 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu DAVA DİLEKÇESİ VE TENSİP ZAPTI YERİNE geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.03/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01822613