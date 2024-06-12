İLAN T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1209

DAHİLİ DAVALI : ŞERİFE BOZDAĞ-45298340476 tc nolu, Ali ve Medine'den olma, 11/01/1979 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, dahili davalı dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2024 günü saat 14:40'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

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