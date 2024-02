İLAN

T.C.

SENİRKENT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/100 Esas

DAVALILAR : METİN KARLI İstiklal Mah Ali Can İzgi Sokak No: 30C/2 32000 Senirkent/Isparta 32000 Senirkent/ ISPARTA

Davacı İrfan Gücüöz ve Vecihi Gücüöz tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında; tarafların arasında yaptıkları fiili taksime göre davacıların fiilen kullanımında olan taşınmazlar üzerindeki ağaçlardan ve bitkilerden oluşan muhdesatın ayrı ayrı cinslerinin, adet miktarlarının ve değerlerinin her iki davacı yönünden de tespitine, ayrıca Isparta İli, Senirkent İlçesi, On altı Haziran Mahallesi, 146 Ada, 271 Parsel sayılı taşınmazda bulunan bahçe evinin ve eklentileri dahil olmak tüm muhdesatların Vecihi Gücüöz tarafından yapıldığına ve ait olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce, eski mernis adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ekli davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce yapılan adres araştırmasından da tespit edilen adreslere davetiye çıkarılmış olup, gösterilen adreslerden sürekli olarak ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşılmış olup dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu dava dosyasında, isterseniz kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde adres göstermeniz ve delillerinizi usuli itirazlarınızı sunmanız, aksi takdirde 6100 sayılı HMK.'nın ilgili maddeleri uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği, ayrıca yokluğunuzda karar verilebileceği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01986080