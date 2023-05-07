İLAN T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aleyhinize davacı Mahmut Tamer vekili Av.Erhan Arslan tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Maksutlu köyü 185 ada 13, 165 ada 17, 144 ada 11-326-12-13-327 parsel, 115 ada 231-182-228-88-181-21-183 parsel,119 ada 9, 163 ada 29-68 parsel, 151 ada 68, 156 ada 2,110 ada 4ve Harun Köyü 130 ada 77 parsellerde kayıtlıDavalılar Yüksel DOĞAN, Neriman ÖZKAN ve Erdal DOĞAN'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 19/07/2023 günü saat: 10:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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