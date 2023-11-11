İLAN T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI : 2020/599 Esas

DAHİLİ DAVALI: Levent Filiz - Mustafapaşa Mah. 710. Sk. No:3 İç Kapı No:9GEBZE/KOCAELİ

DURUŞMA GÜNÜVE SAATİ : 26/01/2024- 10:40

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargı Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) ilişkin davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bir sonraki celse duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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