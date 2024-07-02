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İLAN T.C. OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

İLAN
T.C. OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/221 Esas

MALİYE HAZİNESİ ileİRFAN REMZİ YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Karacalar köyünde bulunan 120 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Fatma'nın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, Fatma'nın bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/221 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 01/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02054932

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#ILN02054932#İlangovtr