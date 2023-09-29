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İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 00:00

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İLAN
T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/398 Esas

DAVALI : HALİL ATEŞ Hafızpaşa Mah. Taşhane Sok. No:118Nizip/ GAZİANTEP
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/11/2023 günü saat: 09:30'da Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dilekçelerinizdeki delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği, sunulmazsa delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01898808

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#ILN01898808#İlangovtr