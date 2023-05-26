İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI : HABEŞ BOZKURT Hafızpaşa Mah.Kesik Sok No:10 Nizip/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce gerekçeli karar belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

27/12/2022 Tarih ve 2022/684 Sayılı mahkeme kararı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01834838