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İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 00:00

ESAS NO : 2021/272 Esas

DAVALI : HABEŞ BOZKURT Hafızpaşa Mah.Kesik Sok No:10 Nizip/ GAZİANTEP
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce gerekçeli karar belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
27/12/2022 Tarih ve 2022/684 Sayılı mahkeme kararı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01834838

 

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#Basın No ILN01834838#İlangovtr