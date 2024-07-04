İLAN T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

10/06/2024

Sayı : 2024/680 Esas

Mahkememizde görülmekte olanAKİLE KABAKOĞLU'nun Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle; 4721 sayılı TMK'nın 33 maddesinin 2. ve 3. fıkrasıgereğince hakkında gaipliğine karar verilmesi istenilen AYDIN ili, NAZİLLİ ilçesi, RAHMANLAR mah/köy, 60 Cilt, 24 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve FATMA kızı, 23/04/1932 dogumlu, AKİLE KABAKOĞLU'nun son haber tarihinin üzerinden uzunca bir süre geçtiği iddia edilmekle bu kişi hakkında bilgisi olan kimselerin son ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2024/680 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

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Adres : NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sevgül TAŞ Zabıt Katibi

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