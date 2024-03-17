İLAN T.C. MUSTAFA KEMAL PAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

MUSTAFA KEMAL PAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1491 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

REFİK ve NAZİRE oğlu, 20/05/1974 doğumlu, 29812299822 T.C. Kimlik numaralı ERDOĞAN TURGUT'un 2008 yılının başlarında Mustafakemalpaşa ilçesi Döllük mahallesindeki evinden haber vermeden ayrıldığı ve bir daha haber alınamamış olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istendiğinden; Erdoğan Turgut'un hayatta olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olan kişilerin M.K’nın 33. Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/1491 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01892992