İLAN

T.C. MERSİN 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/366 Esas

Sayın Sinan Durmuş (Yalçın ve Selma oğlu)

T.C. Mersin 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/366 Esas sayılı dava dosyasında, davacı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından aleyhinizeaçılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesindebelirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, son duruşma tutanağı, gerekçeli ara karar evrakı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı, 18/10/2022 tarihli dava dilekçesinde özetle;Davacı bankanın alacağı nedeniyle muvazaalı yapıldığı iddiasıyla dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mh. 5463 Ada, 17 Parsel Sayılı, Zemin Kat 5 Nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazınDavalı Sinan Durmuş(Yalçın ve Selma oğlu) ile davalı Yasemin Çıtak(İbrahim ve Eşe Fatma kızı) arasında yapılan 23/09/2021 tarih ve 31750 yevmiye nolu satışa ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup; iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz; vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamen inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi vermeniz halinde elinizde bulunan belge, dosya ve bunların bulunabileceği yerler ile varsa tanıklarınızın isim ve adresleri ile hangi konuda dinleteceğinizhususlarını HMK'nın 129. maddesi uyarıncaaçıklayıcı dilekçe vermeniz hususları Dava Dilekçesi, Gerekçeli Ara Karar, Son Duruşma Tutanağı ve Bilirkişi Raporu yerine geçerli olmak üzere, 15/06/1992 doğum tarihli, Yalçın ve Selma oğlu davalı Sinan Durmuş'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01937009