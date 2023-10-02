İLAN

T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/103 Esas

DAHİLİ DAVACI : LİDİA LAL MANİOĞLU

Davacılar tarafından aleyhinize mirasçı olarak maliklerinden olduğunuz Balıkesir ili Marmara ilçesi Yiğitler Mahallesi 632,633,708 ve 808 parseller hakkında açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından Gerekçeli kararın ve tashih şerhinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren aşağıda yazılı süreler başlayacaktır.

Gerekçeli karara ve tashih şerhine karşı iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilip süresinde istinaf dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının hükmedilen kararı kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01900098