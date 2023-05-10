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İLAN T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/14 Esas

Davacılar Yusuf Ay ve Halim Ay tarafından davalılar Manavgat Bel. Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davası nedeniyle TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ; Dava konusu Antalya İli Manavgat ilçesi, Ulukapı mahallesi kuzeyi 145 ada 49 parsel, doğusu 105 ada 50 parsel, güneyi 105 ada 50 parsel, batısı yol ve 105 ada 50 parselle çevrili taşınmazın TMK 713. Madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825824

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#Basın No ILN01825824#İlangovtr