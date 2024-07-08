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İLAN T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/13 Tereke

KIRŞEHİR ili, BOZTEPE ilçesi, HATUNOĞLU mah/köy 59 Cilt, 35 Aile sıra no 135 sırada nüfusa kayıtlı 12/03/1963 doğumlu 02/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa OSMAN KARAMAN'nun terekesinin tespiti amacı ile; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02057873

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#ILN02057873#İlangovtr