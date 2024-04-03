İLAN T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/16 Tereke

Mahkememizin 2018/16 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında 22/04/2017 tarihinde vefat eden Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Muratkolu Mah/Köy, 95 cilt, 16 hane'de nüfusa kayıtlı Sadettin Münibe'dan olma, 01/01/1950 Balışeyh doğumlu 39238106338 T.C kimlik nolu, Müteveffa KIYMET İNCEL'in yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02012808