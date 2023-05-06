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İLAN T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. KİLİS AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/665 Esas

DAVALI : NAIEF ABDULKADER
Davacı Aber Hacı Mahmut tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Dava dilekçesinde bildirilen adreste tarafınıza ulaşılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Durusma Günü: 13/09/2023 günü saat: 13:30'da geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için erteleme halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, 150.mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01824506

 

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#Basın No ILN01824506#İlangovtr