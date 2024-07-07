İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/554 Esas

DAVALI : CEMİL KARAKUŞ Ulupınar Mah. Çıralı Sok. No:51Kemer/Antalya/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste davalıya ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yukarıda esas numarası belirtilen dosyada dava dilekçesine karşı cevap verme süresinin 6100 sayılı H.M.K.'nun 122 ve 127. mad. uyarınca iki hafta olduğu, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu. Bilirkişi raporunun yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalı Cemil KARAKUŞ'a ilanen tebliğ olunur.

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