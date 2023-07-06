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İLAN T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/71 Esas

 

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Ahmet Duran ve Ayni'den olma 15/08/1973 doğumlu FERDANE ERDOĞAN'ın dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,
Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili Melikgazi ilçesi Erenköy mah. 8016 ada 10 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı FERDANE ERDOĞAN'ın duruşmanın atılı bulunduğu 17/10/2023 günü saat: 09:42'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN01853015

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#ILN01853015#İlangovtr