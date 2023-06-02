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İLAN T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/235 Esas

DAHİLİ DAVALI : ÖZER DAŞDANDIR (TC:46******542)
Davacı KARAYOLLARI 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar ABDULLAH YILMAZEL ve diğerleri aleyhine açılan Kars ili Merkez ilçesi Dikme Köyü 107 ada 374 parsel (ifrazdan önce 164 parsel) sayılı 308,20 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına ilişkin davada ;
Mahkememizce adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 05/09/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,
Ayrıca Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023

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