İLAN T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DAHİLİ DAVALI : ÖZER DAŞDANDIR (TC:46******542)

Davacı KARAYOLLARI 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar ABDULLAH YILMAZEL ve diğerleri aleyhine açılan Kars ili Merkez ilçesi Dikme Köyü 107 ada 372 parsel (ifrazdan önce 163 parsel) sayılı 594,71 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına ilişkin davada ;

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/09/2023 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,

Ayrıca Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 25/05/2023

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