İLAN T.C. İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. İZMİR 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/60 Esas
DAVALI : ERCAN AĞDAŞ İnönü Mah. 769 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Bornova/İzmir
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/04/2024 günü saat: 10:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşmasına davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01993507